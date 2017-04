Dem Wacker-Heimspiel gegen Wiener Neustadt in der Sky Go Erste Liga macht am Freitag (18 Uhr) in Jenbach ein Länderspiel des ÖFB-U16-Nationalteams gegen die Türkei Konkurrenz. Mit Simon Rumer, Robert Martic, Clemens Hubmann und Matthäus Taferner sind gleich vier Lokalmatadore der AKA Tirol in Rotweißrot vertreten, dazu stehen mit Florian Kopp und Fabian Leitner zwei weitere auf Abruf bereit. Am Sonntag (11 Uhr) steigt ebenfalls in Jenbach ein zweiter Vergleich mit der Türkei. (TT)