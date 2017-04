Von Thomas Mair

Innsbruck — Ein Derby hat bekanntlich eigene Gesetze, das stellte am Samstag der SVI beim 3:1-Heimerfolg in der UPC Tirol Liga gegen die Reichenau wieder einmal unter Beweis. Zur Pause gegen den Favoriten 0:1 in Rückstand, drehte der überragende Daniel Heissenberger mit einem Doppelpack die Partie und war damit Vater des 3:1-Heimerfolgs: „Wir hatten Phasen im Spiel, die in dieser Liga besonders sind", frohlockte Trainer Hans Glabonjat. Sein Gegenüber Gernot Glänzer sah das allerdings anders: „Wir haben gespielt und sie haben mit Erfolg zerstört."

Von der Reichenauer Niederlage profitierte in jedem Fall Telfs, das mit einem 3:2 in Kematen den elften Ligaerfolg in Serie feierte und Tabellenrang zwei absicherte.

In Führung liegt weiter Kitzbühel, das am Samstag gegen die Union mit 4:1 die Oberhand behielt und die letzten beiden sieglosen Spiele gegen Hall (0:0) und in Ebbs (1:2) vergessen ließ. Zwei direkt verwandelte Freistöße aus jeweils 25 Metern durch Raul Baur (52., aus zen­traler Position) und Bojan Margic (53., von der Seite) waren besonders sehenswert und brachten die Kitzbüheler auf die Siegerstraße. „Der Aufstieg ist ein Ziel von uns, dennoch stelle ich derzeit Telfs als Mannschaft der Stunde über uns", stapelt Trainer Alex Markl tief und verweist auf einen Vier-Jahres-Plan, der den Aufstieg innerhalb dieses Zeitraums beinhaltet.