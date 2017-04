Von Alex Gruber

Innsbruck – Der April weiß nur in Sachen Wetter oft nicht, was er will. Im Spielplan der Austrian Volley League ruft der vierte Monat des Jahres aber immer das heimische Volleyball-Finale auf den Plan. Das ist der Rhythmus, in dem Hypo-Manager Hannes Kronthaler und Headcoach Dani Gavan immer „mitmüssen“.

Seit dem Jahr 2000 stand Gavan, der 1999 nach Innsbruck kam, immer im Finale. 13-mal als Spieler, zwei Jahre als Co-Trainer und jetzt die zweite Saison als Headcoach. Mehr Erfahrung geht ja fast nicht. „Wir wissen, was uns erwartet“, gibt der gebürtige Rumäne im „heißesten Monat der Saison“ zu Protokoll. Der „Geruch“, den auch das spezielle Ambiente in Kärnten und an der Grenze zu Slowenien verströmt, ist bekannt. Die heiße Atmosphäre, die dort herrscht, ebenso.

Das Hypo Tirol Volleyballteam hat laut Manager Hannes Kronthaler ohnehin nur eines im Kopf: „Bei mir ist nur die Zehn präsent.“ Sprich: der ebensovielte heimische Meistertitel nach zwanzig Jahren erfolgreicher Vereinsgeschichte.

Das Kräfteverhältnis sieht den Champions-League-Starter aus Tirol bei drei gewonnenen Saisonduellen und mit der besseren Bank im Vorteil, die Arbeit des Gegners rund um Manager Martin Micheu schätzt aber auch Kronthaler sehr hoch ein: „Ich bewundere, was sie aufgebaut haben und dass sie nie einer eingeholt hat. Das muss man hoch einschätzen. Und im Finale spielen sie immer besser.“

Mehr in der Pflicht steht das Hypo Tirol Volleyballteam. Nach dem vorzeitigen Champions-League-K.o. gegen Friedrichshafen (GER) gesellte sich noch der leidige Dopingfall um den Russen Stanislav Masliev in die Schlagzeilen, der auch zu einem Punkteabzug in der Liga führte. Diese Strafe ist auch der Grund, warum die Hypo-Hünen im Meisterschafts-Grunddurchgang nur Zweiter wurden und heute in Bleiburg auf fremdem Boden in die Best-of-seven-Serie starten.

„Das macht keinen Unterschied. Für den Titel müssen wir auch auswärts gewinnen“, stellt Gavan klar. Die Saison habe „viel Stress“ erzeugt und „viele Nerven“ gekostet. Noch mehr Nervenkitzel sei deswegen auch für Kronthaler nicht nötig: „Wir müssen im ersten Match gleich zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wir brauchen keine Unruhe.“

Unruhig war es im Hypo-Lager auch, weil der etatmäßige Einser-Aufspieler Murat Yenipazar (TUR) nicht hielt, was man sich von ihm versprochen hatte und von Eigengewächs Alexander Tusch überflügelt wurde. Mittlerweile habe sich dieser Faktor aber zu einem Luxusproblem erhoben: „Wir haben das positiv kanalisiert und zwei Optionen“, führt Gavan aus. Mit dem Italo-Brasilianer Enrico Guarienti Zappoli wurde auch die Annahme gestärkt.

Das Finale verbreitet ab heute wieder sein eigenes Flair. Wenngleich die Hypo-Führung in all den langen Jahren gerne auch gegen einen anderen Gegner als „nur“ gegen Aich/Dob und zuvor die Vienna hotVolleys um den Titel gefightet hätte. Ein Liga-Manko, das man mit dem ersten Aufschlag ausblenden muss. Es geht ausnahmslos und mit voller Kraft um Titel Nummer zehn. Würde ein Sweep gelingen – sprich: vier Final-Siege in Serie gelingen –, könnten die Tiroler die Jubiläums-Meisterfeier am 18. April in der heimischen USI-Halle ansetzen. Aber neben der Papierform spielen halt auch die Nerven mit.