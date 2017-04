Von Roman Stelzl

Meiringen – Weder Anna Stöhr noch Jakob Schubert im Halbfinale eines Boulder-Weltcups? Fast unvorstellbar – und dennoch Realität am Wochenende im Schweizer Meiringen. Die beiden Tiroler Vorzeige-Kletterer erwischten am Freitag einen rabenschwarzen Tag und schieden beide in der Qualifikation aus. „Das ist eine große Enttäuschung. So wollte ich nicht in die Saison starten“, erklärte Schubert. Der Innsbrucker Ex-Weltmeister im Vorstieg landete am Ende gar nur auf Rang 23 – sein schlechtestes Boulder-Weltcup-Resultat seit fast fünf Jahren. Die Erklärung fand Schubert in einer der Wände, die zu klettern waren: „Ich habe einen Boulder einfach nicht kapiert. So etwas kommt immer wieder vor. Es ist nur schade, weil ich mich gut gefühlt habe und weiß, dass ich fit bin.“

Die Fitness war bei Anna Stöhr schon ein ungleich größeres Problem. Die 26-jährige Grande Dame des Bouldern (vier Gesamtweltcupsiege) erkrankte kurz vor der Abreise. „Bei der Hinfahrt am Donnerstag war Anna stark verkühlt. Sie hat sich dann erholt, aber die Kraft fehlte“, erklärte Sportdirektor Heiko Wilhelm.

Stöhr stellte sich dennoch dem Wettkampf, kam aber nicht in Schwung und blieb schlussendlich mit Platz 43 zurück. So schlecht war Stöhr in ihrer 13-jährigen Karriere noch nie – zuvor war das ein 41. Rang 2011 in Arco. Im Speed-Klettern.

„Die Dichte ist einfach extrem hoch – Fehler sind keine erlaubt“, ergänzte Wilhelm.

Die Kastanien aus dem Feuer holte dafür Katharina Saurwein. Die EM-Dritte von 2015, die heuer nur noch ausgewählte Weltcups auf dem Plan hat, wurde Zweite. Es war der erste Weltcup-Podestplatz der 29-jährigen Innsbruckerin seit ihrem Sieg in Moskau 2008.