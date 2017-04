Olympiateilnehmerin Nicol Ruprecht ist mit Rang 14 im Mehrkampf in die Weltcup-Saison der Rhythmischen Gymnastinnen gestartet. Ihre Geräteplatzierungen: Zehnte mit dem Band, Zwölfte mit dem Reifen, 13. mit dem Ball und 28. mit den Keulen. Am WM-Schauplatz in Pesaro gab es durch Alexandra Soldatowa vor Dina Awerina einen russischen Doppelsieg. Dritte wurde die Weißrussin Kaziaryna Halkina.

Natascha Wegscheider musste krankheitsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten. (APA)