Schwaz – Junge Mädchen träumen von London oder New York. Für die Tirolerin Josefine Huber ist das deutsche Erfurt (210.000 Einwohner) der Sehnsuchtsort. Die 21-jährige Schwazer Handballerin und österreichische Nationalspielerin (19 Einsätze/42 Tore) wechselt ab 1. Jul­i innerhalb der ersten deutschen Bundesliga von der HSG Blomberg-Lippe zum Serienmeister Thüringer HC.

„Dieser Klub ist schon etwas ganz Besonderes, eine große Auszeichnung und ein entscheidender Schritt in meiner weiteren Entwicklung“, sagte Huber mit einem Lächeln und freute sich über ihren Aufstieg in die Königs­klasse: Der sechsfache deutsche Meister ist Dauergast in der Champions League. „Blomberg war eine wichtige und schöne Zeit für mich, um in Deutschland Fuß zu fassen. Ich sehe nun den neuen Aufgaben und internationalen Herausforderungen mit großer Freude entgegen“, sagte die 1,80 m große Kreisläuferin mit den stets zu einem Pferde­schwanz zusammengebundenen langen Haaren.

Zweijahresvertrag, Ösi-Trio

Die Tirolerin unterschrieb einen Zweijahresvertrag und soll zusammen mit Katrin Engel und Beate Scheffknecht ein Österreicherinnen-Trio beim Thüringer HC bilden. Coach Herbert Müller ist gleichzeitig auch Österreichs Nationaltrainer und setzt auf die Zukunftsaktie Huber. „Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich auch österreichische Talente fördern möchte. Sie hat Biss, gibt im Training immer alles.“

Paulinum, Südstadt, Deutschland

Die zielstrebige „Fine“, deren Bruder Balthasar für Schwaz in der HLA aufläuft, begann ihre Karriere im Paulinum Schwaz, wurde dann bei Hypo Südstadt ausgebildet und wechselte 2015 nach Deutschland. Und nun lebt sie ihren Traum. (ben)