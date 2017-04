Von Roman Stelzl

Innsbruck – Eine Ausfahrt mit einem TT-Redakteur startet für zwei Rad-Profis meistens im ersten Gang. „Ganz gemütlich“, sagt Stefan Denifl. „Wir müssen ja kein Rennen fahren“, ergänzt Clemens Fankhauser. Der Zillertaler nickt, sein Blick ist müde. Noch am Vortag der heutigen Trainingsfahrt stand der Giro dell’Appennino auf dem Programm, Fankhauser kam spät nach Hause. Ein Problem? Nur kurz. Es warten ja nur knapp 300 Höhenmeter und fünf Kilometer vom Goldenen Dachl bis zur Hungerburg in Innsbruck. Ein Klacks.

Die gemeinsame Runde der beiden Tiroler Rad-Profis umfasst den Schlussteil der ersten Etappe der Tour of the Alps – dem Radsport-Höhepunkt in der Tiroler Landeshauptstadt. Am Ostermontag werden sich die Athleten bei der Premiere von Kufstein aus nach Innsbruck aufmachen.

142,3 Kilometer quer durch Nordtirol

142,3 Kilometer warten. Die Schwierigkeiten halten sich dabei in Grenzen. „Entschieden wird hier noch nichts“, sagt der 29-jährige Denifl, der für Aqua Blue Sport fährt, einem Team mit Pro-Continental-Lizenz, das ihn zum derzeit höchstklassigen Tiroler Rad-Profi macht.

Die Tour of the Alps stellt dabei seinen ersten großen Höhe­punkt des Jahres dar. Auch im sportlichen Sinne. „Von der Kompaktheit ist das sicher eine der härtesten Rundfahrten des Jahres. Sonst hast du eine ruhigere Etappe drinnen oder ein Zeitfahren. Hier nicht“, ergänzt Denifl in der letzten Kehre vor der Hungerburg.

Und damit nicht genug, wird die Woche nach Ostern eine der härtesten für Denifl: Nach der fünftägigen Tour of the Alps mit Ende am Freitag hängt der Olympia-Starter am Sonntag noch den Eintagesklassiker Lüttich – Bastogn­e – Lüttich über 258 Kilometer an. Damit werden es diese Woche rund 1100 Radkilometer sein. „Sicher eine harte Sache. Aber das habe ich schon einmal mitgemacht“, sagt Denifl, als er mit einem Verlängerten im Café nahe der Nordkettenbahn-Talstation Platz nimmt.

Denifl und Tirol Team sind die Hoffnungsträger

Die Form soll passen, ebenso das Ergebnis. Bisher waren Denifls Bergfahr-Qualitäten bei den Rundfahrten in Dubai (45. Platz), im Oman (55.) und vergangene Woche im französischen Sarthe (64.) wenig gefordert. Das wird nächste Woche anders sein – zugleich ist es der erste Test für eine der WM-Strecken 2018. Vielleicht auch mit der Europabrücke, die auf der zweiten Etappe von Innsbruck nach Innervillgraten überquert wird.

Große Hoffnungen ruhen auch auf dem Tirol Team. Dort machen Maximilian Kue­n und Patrick Gamper das Tiroler Trio mit Denifl perfekt. Nicht mit dabei ist Clemens Fankhauser. Es bleibt damit bei der heutigen Trainingsfahrt. Danach geht es wieder aufs Rad. Und pfeilschnell talwärts. Zu alten und neuen Aufgaben.