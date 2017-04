Innsbruck – Lena Opatril bricht zu neuen Ufern auf. Tirols erfolgreichste Schwimmerin der Landesmeisterschaften der letzten Jahre verlässt Innsbruck, um im Bundesleistungszentrum Südstadt nahe Wien zu trainieren. „Ohne 50-m-Halle wird es immer schwerer, seine Ziele zu erreichen, deshalb habe ich mich dafür entschieden, zu gehen“, erklärt die 17-jährige Jugend-EM-Teilnehmerin. Damit schwimmt eine weitere Hoffnung Tirols auf und davon.

Opatril: „Es fällt mir nicht leicht“

Erst im Herbst hatten Bernhard Reitshammer (Linz) und Opatrils Vereinskollege Xaver Gschwentner (ebenfalls Südstadt) in den Osten gewechselt. Zuvor auch Lena Kreundl, Caroline Hechenbichler, Christine Nothdurfter und Michelle Pawlik. „Es fällt mir nicht leicht, weil ich gerne daheim bin, aber ich will mir später nicht vorwerfen, nicht alles probiert zu haben“, so Opatril, die jetzt von der achten Klasse im Innsbrucker Sport-BORG in jene der Liese-Prokop-Schule für Leistungssportler wechselt. Dem Vernehmen nach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tochter des OSV-Vizepräsidenten Stefan Opatril wiederum weitere Schwimmer folgen werden. (sab)