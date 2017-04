Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Ich bin schon so heiß auf den Sommer!“, platzt es aus Martin Ermacora heraus. Der Tiroler spielt am liebsten im Sand und baggert dabei leidenschaftlich. Was sich für einige nach Urlaub anhört, ist seine Arbeit: Als Beachvolleyballer schwitzt der Tiroler mit seinem steirischen Partner Moritz Pristau­z bereits seit Oktober für die anstehende Saison. „Es wird jetzt echt Zeit, dass es endlich losgeht“, beteuert der Natterer.

Seit gestern stehen die beiden nun wieder im Sonnenlicht, hoben ausgerechnet an Ermacoras 23. Geburtstag Richtung Malaysia ab. Bei dem World-Tour-Turnier der ersten Kategorie – Majors sind die fünfte Kategorie – schlagen sie als Nummer zwei auf. Schnell auf Touren müssten sie auf Langkawi kommen, wie der in Wien lebende Tiroler sagt. Denn: Die beiden haben heuer den Saisonstart in Fort Lauderdale (USA) verpasst, weil ein Streptokokken-Virus den ehemaligen Tiroler Hypo-Spieler flachgelegt hatte: „Das war eine langwierige Geschichte, umso gieriger sind wir jetzt aufs Spielen.“

Den ersten Test meisterten „M&M“, wie sie gerne grüßen, noch in Wien. Bei der nationalen Qualifikation für das China-Open (ab 17. April), die erstmals nicht vor Ort, sondern aus Kostengründen noch zuhause ausgetragen wurde, gewannen sie 2:0 gegen Schnetzer/Müllner. „Optimal“, bilanziert Ermacora, vor allem weil die Flüge von Malaysia Richtung Xiamen bereits vorab gebucht werden mussten und man diese sonst hätte stornieren müssen.

Dabei schweift der Blick des derzeit 53. Duos der Weltrangliste schon um die Erdkugel herum zurück nach Österreich. Die Heim-WM im Juli auf der Donauinsel ist das erklärte Ziel der beiden heuer, die im Vorjahr in Klagenfurt bis zur Zwischenrunde aufgezeigt hatten. Einen Vorgeschmack auf diese Heimspiele gab es bereits bei der Auftakt-Pressekonferenz unlängst in der Wiener Hofreitschule. „Wahnsinn, das war beeindruckend“, schwärmt der 2,03 m große Tiroler von Saal und Pferden. Dort stand er sich erstmals auch selbst gegenüber – in Form einer lebensgroßen baggernden Plakatfigur. Ermacora schmunzelt: „Nach der WM darf ich mich dann mitnehmen.“ Davor gilt es allerdings auf der World-Tour zu punkten, um sich zu qualifizieren und nicht auf eine Wildcard hoffen zu müssen.

Eine Hoffnung auf die WM, die Bianca Zass hingegen erst gar nicht auszusprechen wagt. Die Zillertalerin weilt derzeit gerade in Spanien, um sich nach ihrem Einsatz in München in der Halle auf Sand einzuspielen. Alleine. Weil Partnerin Valerie Teufl (OÖ) nach ihrer Schulter-OP im Herbst erst seit vergangener Woche wieder trainieren darf. „Wir bleiben auf alle Fälle zusammen, aber es wird heuer bestimmt eine ruhigere Saison für uns“, weiß die 31-jährige Wahl-Bayerin.