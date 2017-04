Schwaz – In der Regionalliga West kam Schwaz gestern gegen Austria Salzburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit beendeten die Tiroler im heimischen Stadion die drei Spiele andauernde Niederlagenserie der Gäste, die nun schon seit elf Partien ohne Sieg sind. Schwaz liegt indes vorerst weiter auf dem vierten Tabellenrang.

In Schwaz waren die Gäste durch Benjamin Toth (31.) in Führung gegangen, Tobias Vogler gelang mit einem Nachschuss der Treffer zum 1:1 (46.). Nach dem Wiederanpfiff wurde ein Tor von Maximilian Wurm wegen Abseits aberkannt (57.). In der Nachspielzeit knallte der Schwazer Michael Augustin dann den Ball an die Querlatte. „Wir hatten in der zweiten Hälfte viele gute Chancen. Leider scheiterte es bei uns wieder einmal an der Abschluss-Schwäche“, analysierte Schwaz-Obmann Peter Angerer die Partie.

Heute dürfen sich die Tiroler Fußball-Fans am Tivoli-Nebenplatz auf einen Leckerbissen freuen: Die Wacker Amateure empfangen (15 Uhr) den FC Kufstein mit Trainer Martin Hofbauer am Karsamstag zum Tiroler Westliga-Derby. Der SV Wörgl gastiert (16 Uhr) im Abstiegskampf in Hohenems. (TT)