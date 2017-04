Von Roman Stelzl

Ebbs – Manchen wird das Radtrikot quasi in die Wiege gelegt, andere finden erst später die Liebe zum Radsport – doch nur die wenigsten haben eine so kurze Anlaufzeit wie Valens Ndayisenga und Lucas Schwarz. Die beiden Neuzugänge des Tirol Cycling Teams geben bei der Tour of the Alps (17. bis 21. April) ihre Premiere bei einer Rundfahrt dieser hohen Kategorie. Und ihr Weg bis zum Start am Ostermontag in Kufstein war alles andere als absehbar.

Der 23-jährige Ndayisenga aus Ruanda wurde gestern bei der Kader-Präsentation als erster afrikanischer Fahrer des einzigen Tiroler Rennstalls mit Continental-Lizenz vorgestellt. Und die Bühne gehörte sogleich ganz ihm. „Ich bin sehr glücklich, hier starten zu können“, erklärte Ndayisenga mit leiser Stimme. Seine Lebensgeschichte hat lange nichts mit Sport zu tun: Ndayisenga wurde im Jänner 1994 geboren, dem Jahr, in dem der Völkermord in Ruanda bis zu eine Million Menschenleben forderte.

Spätstarter am Rennrad

„Meiner Familie ging es lange Zeit nicht gut. An Radsport war für mich am Anfang nicht zu denken“, meinte Ndayisenga. Erst mit 17 Jahren kam er zum Radsport, im Jahr darauf war Ndayisenga bereits Dritter der nationalen Straßenradmeisterschaft.

Es folgten weitere Siege in der Heimat, ehe ihn das Farmteam der World-Tour-Truppe von Dimension Data aufnahm und ihm Einsätze in Europa ermöglichte. Zuletzt folgte der Sieg in der Nachwuchswertung der Kamerun-Tour. „Es war anfangs nicht einfach. Aber ich habe hart gearbeitet“, so Ndayisenga, der für drei Monate in Tirol bleibt und bei einer Familie in Baumkirchen untergebracht ist.

Tirol Team als Sprungbrett

Für das Tirol Team und Manager Thomas Pupp kam das Engagement nach einem Besuch im Africa Rising Center in Ruanda zustande. „Für Valens sind wir die richtige Ebene, um sich weiterzuentwickeln“, meint Pupp.

Erst am Dienstag vergangene Woche kam der Athlet aus Afrika in Tirol an – deshalb sind die Erwartungen für die fünftägige Tour of the Alps auch gedämpft. Dasselbe gilt für Lucas Schwarz, der neben Patrick Gamper und Maximilian Kuen einer von drei Tirolern im Acht-Mann-Kader ist. Der 24-jährige Jenbacher, der vom Union Radteam Tirol kam, freut sich auf sein Debüt: „Es wird sicher eine Herausforderung werden. Aber ich freue mich darauf.“ Das Außergewöhnliche daran: Der Student fand erst mit 19 Jahren zum Rennradsport. Was er davor gemacht hat? Laisser-faire – das Leben genießen. Das macht Schwarz jetzt auf dem Rennrad. Als ehrgeiziger Sportler. Und das verbindet ihn ja schon mal mit seinem Teamkollegen aus Ruanda.