Laibach – Im dritten Saisonspiel der Swarco Raiders Tirol gab es nicht nur den dritten Sieg, sondern ein Schützenfest: 61:27 gewannen die Tiroler auswärts gegen die Ljubljana Silverhawks.

Dabei legten die Raiders gleich los wie die Feuerwehr, eine 28:0-Führung war die Folge. In der Folge verwalteten die Gäste das Match und rotierten durch, so dass Laibach ebenfalls noch zu Punkten kam. Headcoach Shuan Fatah war indes zufrieden: „Wir haben unseren Plan umgesetzt. Ich hätte aber nicht erwartet, dass es so klar wird.“ (TT.com)