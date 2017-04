Cluj-Napoca – Österreichs Kunstturner sind ab heute mit einem neunköpfigen Aufgebot bei den Europameisterschaften in Cluj-Napoca (ROM) vertreten. Die Tirolerin Jasmin Mader hat die größten Chancen auf einen Finalplatz im Mehrkampf. „Ich erwarte eine sehr realistische Chance, bei meiner siebten EM erstmals in das Mehrkampffinale der 24 Besten Europas einzuziehen“, erklärte die Kramsacherin vor ihrer elften Großveranstaltung. Alexander Benda geht bei seiner zweiten EM erstmals auf den Mehrkampf los. „Ich will solide ohne große Fehler durchturnen und einen guten Einstieg in die internationale Mehrkampf-Eliteklasse schaffen“, sagte der 20-jährige Steirer. „Wenn alles zusammenpasst, hat er das Potenzial für das Mehrkampffinale“, meinte ÖFT-Männer-Sportdirektor Dieter Egermann. In Rumänien wird erstmals nach den neuen Wertungsvorschriften geturnt. (APA, sab)