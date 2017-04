Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Bregenz — Selbstvertrauen kann man nicht kaufen. Handball Tirol schien gestern jede Menge davon im Gepäck nach Vorarlberg mitgenommen zu haben, denn zum Auftakt ins HLA-Viertelfinale gegen Bregenz gelang die Sensation: Mit 27:24 (16:12) feierten die Schwazer einen Auswärtssieg, mit dem kaum jemand gerechnet hatte — außer Schwaz-Trainer Raul Alonso: „Wir dürfen uns freuen, ein Kompliment an die Mannschaft", sagte der Deutsch-Spanier, für den der Sieg „keine große Überraschung" war. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben." Nach der Schlusssirene lagen sich die Spieler in den Armen, bei bester Laune ging es zurück über den Arlberg.

Beim Auftritt in der Fremde ließen die Tiroler von Beginn an nichts anbrennen: Prakapenia (1.), Wanitschek (2.) und Kandolf (2.) hatten zur 3:0-Führung eingenetzt, da rieben sich die Bregenzer noch die Augen. Und wenn man mit Aliaksei Kishov ein weißrussisches Bollwerk im Tor weiß, das kürzlich sein Visum um ein Jahr verlängert hat, dann gehen die Angriffe auch gegen den Rekordmeister gut von der Hand.

Dass Schwaz-Coach Raul Alonso die beiden Legionäre Hleb Harbuz und Matias Jepsen aufs Parkett schickte, war ein gekonnter Schachzug des Deutsch-Spaniers — sie dankten es ihm mit sechs bzw. vier Toren. In der ersten Hälfte rollten die Angriffe förmlich im Minutentakt auf das Bregenzer Tor. Es roch in der Arena Rieden-Vorkloster nach einer Sensation. Mit einem 16:12-Vorsprung ging es für Schwaz in die Pause — Bregenz hatte einen Denkzettel bekommen. Und Handball-Nationaltrainer Patrekur Johannesson eine Denkaufgabe: Sollte er nicht doch den Tiroler Thomas Kandolf wieder ins Team einberufen?

Nach der Pause kehrten die Schwazer zurück, als wären sie nie weggewesen: mit einem Tor durch Hleb Harbuz zum 17:12. Aber dann begann das große Zittern. Das lag nicht an den immer lauter werdenden Fan-Gesängen der Bregenzer, sondern (zu) vielen Zeitstrafen der Schiedsrichter gegen die Tiroler. 15 Minuten vor Schluss lag Bregenz mit 20:19 in Front. Die Sensation hing am seidenen Faden. Aber Alonso hatte noch ein Time-out im Köcher und fand die richtigen Worte: Die Aufholjagd krönte Harbuz mit dem 27:24-Siegtreffer. Am Sonntag könnten die daheim noch ungeschlagenen Schwazer den Sack zumachen.