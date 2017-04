Von Alex Gruber

Innsbruck, Kufstein — „Wir werden Geduld brauchen", impfte Wackers Amateure-Coach Thommy Grumser seiner jungen Mannschaft am Samstag vor dem Match im Pinzgau ein. Die Geduld wurde am Ende durch einen Last-Minute-Treffer von Okan Yilmaz belohnt. „Wir hatten die besseren Chancen, diese drei Punkte schmecken", stieg Grumser mit seinen Fohlen zufrieden in den Bus.

Stinksauer war zuletzt Kufstein-Präsident Hannes Rauch nach der Cupniederlage am Ostermontag in Wörgl. Deswegen stellt er vor dem Match am Sonntag gegen den SAK klar: „Es braucht eine Reaktion. Und der klare Auftrag sind drei Punkte." Man will sich schleunigst der Abstiegssorgen entledigen, um zur Zukunftsplanung zu kommen. Da wäre vielleicht auf Sicht sogar die „neue" Sechzehner-Zweitliga wie früher ein Thema. Wattens inspiriert Rauch, der auch auf die Infrastruktur in der Festungsstadt blickt, als Vorbild. Aber am Sonntag kommt einmal das Schlüsselspiel gegen den SAK. Ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel haben auch die Wörgler gegen Eugendorf vor der Brust.