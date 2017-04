Von Thomas Mair

Innsbruck – Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Eugendorf schöpfte Wörgl gestern wieder Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg in der Regionalliga West. Nach 20 Gegentreffern in fünf Ligapleiten in Folge steht die Elf von Denis Husic wieder über dem ominösen Strich und untermauerte die Trendwende, die mit dem TFV-Cup-Viertelfinalsieg gegen Kufstein (2:0) vergangenen Mittwoch ihren Anfang nahm.

Zum zweiten Mal in Serie stand in der Defensive die Null, was unter anderem der Rückkehr zur altbewährten Wörgler Taktik des Saisonbeginns geschuldet ist. „Wir sind relativ tief gestanden, um die Abwehr wieder zu stabilisieren. Vorne ergibt sich der Rest dann von selbst“, hatte Husic an den richtigen Stellschrauben gedreht: „Jeder Spieler hat kapiert, dass es nicht anders geht“, entsagt der 39-Jährige in den ausstehenden sechs Saisonspielen dem offensiven Hurra-Fußball, der zu oft nach hinten losging. Entgegen einiger Prophezeiungen Außenstehender habe sein Team nun bewiesen, dass es nicht auseinanderbreche und den Klassenerhaltskampf aufnehme. „Wenn wir das schaffen, dürfen wir ordentlich feiern. Diesen Erfolg würde ich sogar über die drei Meistertitel in Serie stellen“, schloss Husic mit einem zufriedenen Lächeln.

Grund zur Freude hatten gestern auch die im Cup gebeutelten Kufsteiner beim 4:0-Heimsieg gegen den SAK. Angeführt von Kapitän und Doppeltorschütze Mathias Treichl erfüllten die Festungsstädter somit die (Sieges-)Vorgabe von Präsident Hannes Rauch. „Der Kapitän ist vorangegangen und hat mit seiner Routine und Qualität die Mannschaft in die richtige Richtung gelenkt“, kannte Trainer Martin Hofbauer einen Schlüsselfaktor für den klaren Erfolg. Von einem Selbstläufer gegen das Tabellenschlusslicht zu sprechen, wäre aber vermessen. Immerhin trotzte der SAK zuletzt den Grödigern beim 0:0 einen Auswärtspunkt ab und siegte bei der Salzburger Austria sogar 2:1.

Am Ende brachte Kufstein ein harter, aber vertretbarer Elfmeter auf die Siegerstraße, die in der zweiten Halbzeit in einem Spiel auf einer schiefen Ebene mit noch mehr Toren belohnt werden hätte müssen. Tabellarisch gesehen setzten sich Treichl und Co. sieben Punkte von der Abstiegszone ab und können beruhigt dem Saisonfinale entgegenblicken.

Als einzige Tiroler Mannschaft musste gestern indes Schwaz klein beigeben. Bei den Altach Amateuren kassierten Kapitän Tobias Vogler und Co. eine 0:2-Niederlage. „Im Fußball geht es um Tore und Punkte und zum Glück haben wir genug davon gesammelt, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben“, wollte Stefan Höller gar nicht lange auf das Spiel eingehen. In jedem Fall waren die Unterländer mehr als nur ebenbürtig, lediglich der Endzweck hatte gestern nicht geklappt.