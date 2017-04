Von Alois Moser

Innsbruck – Wer die Tore nicht macht, bekommt sie am Ende selbst – unter diesem Eintrag im Fußballlexikon könnte exemplarisch seit gestern die Partie Reichenau – Telfs stehen. Der 2:0-Sieg der Gäste in der Fremde spiegelte sich nämlich so gar nicht im Geschehen auf dem Kunstrasen der Reichenau wider.

Dabei waren am Ende beide Trainer nicht unzufrieden: Während aber Werner Rott zusätzlich über drei Punkte jubeln durfte, musste sich Heimtrainer Gernot Glänzer mit einem „engagierten Auftritt“ seiner Mannschaft zufriedengeben: „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht.“ Dass die Hausherren am Ende trotzdem mit leeren Händen dastanden, hatte laut Glänzer mehrere Gründe: „Das war eine Mischung aus eigenem Unvermögen und Schiri-Entscheidungen.“ Dass seine Burschen trotz teilweise erdrückender Feldüberlegenheit am Ende leer ausgingen, lag unter anderem daran, dass die Seinen nie ins gegnerische Netz, aber ganze dreimal Aluminium trafen: „Daran müssen wir arbeiten.“

Dass das Spiel in der zweiten Hälfte und damit der Spielfluss nach Meinung Glänzers aber viel zu oft unterbrochen war, gehe eindeutig auf die Kappe des Schiedsrichters: „Da ist viel zu viel rumgelegen und verzögert worden.“ Während Glänzer hier aber dem Gegner die Rute ins Fenster stellte („Das hatte mit Fußball wenig zu tun“), vermisste er zusätzlich einen Elfmeterpfiff für sein Team: „Für mich war das ein klarer Elfer.“

Während Glänzer nach einer Unmutsbekundung dem Schiri gegenüber auf die Tribüne geschickt wurde, war Gegenüber Werner Rott sehr zufrieden: Ohne Stützen wie Marcel Schreter, Martin Struggl, Simon Ribis und Celal Demirkiran seien die Oberländer „schon im Vorhinein abgeschrieben worden“. Mit einer guten Taktik und dem Glück des Tüchtigen habe man aber den Matchplan nach Wunsch umgesetzt: „Wir wollten hinten dichtmachen und über Konter gefährlich werden.“ Dass dieses Konzept aufging, erforderte nicht nur eine enorme Laufleistung der ganzen Mannschaft, sondern mit Christoph Häfele einen „Bombenrückhalt“ und Matej Dretvic, der eine der an einer Hand abzählbaren Telfer Chancen zur schmeichelhaften Halbzeitführung nutzte. Nach dem Wechsel drückte die Reichenau noch mehr, aber wieder war es am Ende Telfs, das durch Benjamin Hellbert auch etwas Zählbares herausholte.

Entscheidend ist’s auf dem Platz – und da baute Telfs seine Serie gestern auf 15 ungeschlagene Spiele in Serie aus – in der Reichenau hat man den Titel indes abgeschrieben.