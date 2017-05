Von Thomas Mair

Innsbruck – Zwei Traditionsvereine, zwei Ligen – dasselbe Schicksal. Sportlich gebeutelt sitzen die Veldidena in der Gebietsliga West und der SK Rum in der Bezirksliga Ost im Tabellenkeller fest. Ein Klassenerhalt käme aufgrund zahlreicher empfindlicher Niederlagen einem Wunder gleich und neben der nicht mehr zeitgemäßen Infrastruktur am Innsbrucker Besele und in der Rumer Siemensstraße stehen beide Klubs wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber.

Der jüngste 2:1-Heimsieg gegen Tarrenz war Balsam auf den Wunden des FC Veldidena. Speziell nach den beiden Klatschen gegen Innsbruck West (0:8) und in Haiming (0:7) machte sich rund um den Besele Totengräberstimmung breit. Von „einem Lichtblick“ sprach Trainer Christian Mitteregger, mehr Euphorie ist derzeit nicht drin. Zu viel läuft beim Traditionsverein in seinem 98. Bestandsjahr derzeit in die verkehrte Richtung, nicht nur aus sportlicher Sicht. Er spricht vom „reinen Kampf ums Überleben, auch in wirtschaftlicher Hinsicht“. Die Infrastruktur ließe keine großen Sprünge zu und es fehle seiner Ansicht nach die Struktur im Verein.

Präsident und Innsbrucks Stadtrat Franz X. Gruber übernahm interimistisch auch den operativen Part des Obmanns. Gemeinsam mit den Urgesteinen Günther Glieber und Norbert Pauzenberger versucht er, das in Seenot geratene Schiff wieder auf Kurs zu bringen. „Ich sehe das als langfristiges Projekt. Mittelfristig will ich aber nicht mehr Obmann und Präsident sein, sondern nur noch Präsident“, will Gruber zur 100-Jahr-Feier 2019 die Veldidena wieder in altem Glanz erstrahlen lassen. Finanzielle Außenstände sollten bald der Vergangenheit angehören, wie Gruber versichert: „Es sind noch einige Posten wie Hallenmiete offen, aber das klären wir dieser Tage.“ In sportlichen Belangen sieht es in Bezug auf die Kampfmannschaft dennoch düster aus. Und im Nachwuchs verfügen die Innsbrucker nur über eine U7, U8 und U9. Der Unterbau für die Erwachsenen fehlt und zur Akquise schlagkräftiger Akteure fehlen die notwendigen Mittel. Mitter­egger könnte sich zumindest im Nachwuchsbereich eine Zusammenarbeit mit dem SK Wilten vorstellen. Eine Bündelung der Kräfte dürfte aber an der jahrzehntelangen Rivalität scheitern. Zudem sei bei der Veldidena viel Arbeit auf wenige Schultern verteilt: „Die Vereinsmeier gibt es einfach nicht mehr“, spricht der Trainer zahlreichen Funktionären aus der Seele.

Einer dieser langjährigen Funktionäre ist Rums Robert Kogelbauer, den die sportliche Krise in der Bezirksliga Ost auch nach der 0:5-Niederlage in Aldrans nicht wundert. „Wenn du nichts zahlst, wird es rund um Innsbruck immer noch schwerer, talentierte Junge zu akquirieren“, will Kogelbauer keine finanziellen Abenteuer eingehen. Immerhin hat der Obmann, der nach zwei Jahren Pause im März sein Obmann-Comeback feierte, genügend Altlasten aus den Nuller-Jahren abgebaut.

Der Neuaufbau soll spätestens 2019 erfolgen, wenn das neue Rumer Sportzentrum – der Spatenstich soll noch 2017 erfolgen – eingeweiht wird. „Das wird eine Traumanlage“, freut sich Kogelbauer schon auf einen Rasen- und Kunstrasenplatz inklusive Tribünen. Spätestens dann soll der Durchmarsch nach oben anvisiert werden. „Wie sollen wir dreimal aufsteigen, wenn wir davor nicht dreimal abgestiegen sind?“, glaubt Kogelbauer, dass seiner Elf ein weiteres Kunststück gelingen könnte. Allerdings müsse man bis dahin noch genügend Lehrgeld bezahlen, zumal er nicht mehr an ein sportliches Wunder glaubt.