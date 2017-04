Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Auch wenn sich der April bisweilen von seiner frostigen Seite präsentiert: In der Schwazer Osthalle herrscht eitel Wonne. Andere mögen über den bevorstehenden Urlaub reden, Raúl Alonso hat nur Handball im Sinn: „Urlaub im Mai? Das wäre für einen Trainer ein Entlassungsgrund!“, betont der Erfolgscoach von Sparkasse Schwaz Handball Tirol und lächelt verschmitzt. Nach dem 28:23 (15:11) gegen Rekordmeister Bregenz und dem Semifinaleinzug (ab 11. Mai) im vierten Jahr des Projekts Handball Tirol konnte er die Ernte einfahren. „Der Verein hat sich diesen Schritt gewünscht. Wir waren im Vorjahr gegen Hard knapp dran, diesmal hat es geklappt“, freut sich der Deutsch-Spanier.

Die Art und Weise, wie Schwaz den Rekordmeister in die Schranken wies, beeindruckt nicht nur den Trainer. „Das ist eine besondere Geschichte. Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Es ist uns gelungen, in beiden Spielen an unser Limit zu gehen und absolut verdient ins Halbfinale einzuziehen.“ Die Vorarlberger habe man phasenweise „eingeschnürt, mit tollem Tempo und einer aggressiven Deckung dagegengehalten“.

Dass Schwaz nun zu den besten vier Teams des Landes gehört, sei Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs. Wenn es nach Alonso geht, soll aus der Momentaufnahme ein Dauerzustand werden. „Wir sind mittendrin unter den Top vier der Liga und wollen nachhaltig dazugehören. Wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können.“

Schwaz hat es im Viertelfinale geschafft, die Leistung auf den Punkt zu bringen und die Fans zu begeistern. „Die Stimmung in der Halle war überragend“, betont Sportkoordinator Thomas Lintner und bekommt auch am Tag nach dem Aufstieg Gänsehaut. Die Freude über das Semifinale und zusätzliche Heimspiel sei groß. „Wir haben gezeigt, dass bei Handball Tirol viel weitergeht und der Vertrauensvorschuss der Sponsoren zurückgezahlt wird.“

Schon ganz auf die Fivers (Heimspiel am Sonntag 14. Mai) eingestellt ist Coach Alonso, der sich in seiner akribischen Art bereits mit Videos, Spielberichten und Statistiken zum Halbfinal-Gegner Fivers Margareten eingedeckt hat. Er warnt: „Sie sind ein eingespieltes Team, haben seit 15 Jahren den besten Nachwuchs im Land.“ Schwaz hingegen will sich den Titel „Triple-Sieger-Bezwinger“ ans Trikot heften. Alonso: „Wir freuen uns auf dieses Halbfinale und wollen ins Finale. Die Spieler sind hungrig!“