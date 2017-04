Von Roman Stelzl

Innsbruck – „Das ist eine gewaltige Sache“, sagt Alexander Pittl. Er wiederholt es oft. Fast hinter jedem Satz des Organisators des Alpine Trailrun Festivals tauchen diese Worte auf. Die Euphorie ist ungebremst. Und das hat einen einfachen Grund: Das Innsbrucker Lauf-Event am Samstag ist mit 1500 Anmeldungen ausverkauft, mit Einladungen sollen es fast 1600 sein. Die Anfragen reißen nicht ab, „wir hätten auch 2000 Teilnehmer haben können“, so Pittl.

Bereits im Vorjahr hieß es vorzeitig: kein Platz mehr da. Wobei das Kontingent damals noch halb so groß war. Daher schraubten die Veranstalter die Kapazität nach oben. Und erweiterten: Lkw liefern die Verpflegung an, 80 Streckenposten sind bei den fünf Disziplinen (zwischen 85 und 15 Kilometer) im Einsatz. Das Team von der Laufwerkstatt muss bereits ein niedriges sechsstelliges Budget aufstellen, um all das zu bewältigen.

Unter den Top-Läufen in Tirol

Damit ist aber längst nicht der Horizont erreicht, wie Pittl anmerkt: „Wir werden in Zukunft weiter ausbauen. Bis in drei Jahren rechnen wir mit über 3000 Teilnehmern. Wir haben uns jetzt schon einen Namen gemacht, was normalerweise ganz schwierig ist.“

Geschafft wurde das mit viel Werbung im Ausland und der Tatsache, dass der Innsbrucker Trailrun als Start in die europäische Laufsaison gilt. Eine chinesische Reisegruppe hat sich ebenso angesagt wie Läufer aus Australien, die extra dafür hier sind. Die Konkurrenz ist international. Pittl: „80 Prozent der Läufer sind nicht aus Tirol.“

In Tirol rückt das Alpine Trailrun Festival dafür heuer in die Riege der Top-Läufe auf. Nur noch der Firmenlauf (im Vorjahr rund 3800 Teilnehmer), der Stadtlauf (2100/Rekord 3400), der Kinder- und Frauenlauf (2600) und der Achenseelauf (1600) sind in ähnlichen Sphären. „Wir sind jetzt bei den größten Läufen dabei“, schließt Pittl. Und lauscht man seinen Träumen, dann soll das Rennen heuer ja nur eine Etappe sein. Auf dem Weg nach oben.