Innsbruck – Der Vertrag von Thomas Pichlmann beim FC Wacker wurde in dieser Woche vorzeitig aufgelöst. Dem Tivoli bleibt der 36-Jährige aber treu. Der Wiener wird künftig für die Swarco Raiders als Kicker auflaufen. Das gab Österreichs Footballl-Meister in einer Aussendung bekannt. Raiders-Coach Shuan Fatah bestätigte bereits, dass Pichlmann am 6. Mai gegen die dänische Mannschaft Triangle Razorbacks sein internationale Football-Debüt am Tivoli geben wird.

„Die Entscheidung ist sehr schnell gefallen. Ich bin froh, dass ich früher als erwartet zu den Raiders kommen konnte. Eine Hauptaufgabe ist das Kicken, eine neue, schöne Sache. Ich bin beim Meister, dem besten Club Österreichs, das ist eine Ehre für mich“, erklärte Pichlmann, der keine großen Probleme erwartet: „Es geht ums draufhauen. Zuerst der Lederball, jetzt das Eierlaberl. Die Umstellung ist nicht so groß. Ungewohnt - aus der luftigen Fußball-Dress wurde ein Ganzkörper-Panzer. Aus spontanen Geschichten werden oft die schönsten.“ (tt.com)