Von Thomas Mair

Innsbruck — „Wenn wir etwas Glück haben, bringen wir das 0:0 über die Runden" — Wörgl-Trainer Denis Husic analysierte treffend die 0:2-Auswärtsniederlage in Hard, die im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West bitter war. Die nötige Fortune war den Tirolern am Samstag mehrfach nicht hold.

Das 0:1 nach einer Ecke sah stark nach einem Handtor aus. „Die einen sagten, es war Hand, andere wiederum meinten, der Treffer wurde mit der Schulter erzielt — und der Rest erkannte ein Kopfballtor", waren die Meinungen laut Husic durchaus gespalten. Die große Ausgleichschance durch Peter Kostenzer klärte ein Harder Abwehrspieler für seinen geschlagenen Torhüter vor der Linie, bevor im Gegenzug ein für den Trainer völlig unberechtigter Strafstoß die 2:0-Entscheidung brachte. „Das war in 100 Jahren kein Elfmeter", echauffierte sich der 39-Jährige, der seinen Fokus schon auf das kommende Duell gegen Dornbirn richtete: „Am Montag müssen meine Mander wieder dastehen."

Wie ein Verlierer stand am Freitagabend Schwaz nach dem 2:2-Remis gegen Kufstein da. Trainer Stefan Höller analysierte die beiden späten Gegentore in der Trainingseinheit am Samstag und meinte kryptisch, dass ein Derbypunkt durchaus auch positiv zu sehen sei. „Wir waren nicht clever genug, um den Sieg über die Runden zu bringen", resümierte der 34-Jährige, dessen Vertragsverlängerung um ein Jahr bei der Generalversammlung am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben wurde.