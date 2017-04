Von Thomas Mair

Innsbruck – Schon zweimal verschenkte der FC Kufstein im Jahr 2017 wertvolle Punkte in der Schlussphase eines Westliga-Spiels. Gestern sollte sich das Blatt beim Tiroler Derby in Schwaz allerdings wenden. Bis zur 86. Minute lagen die Festungsstädter in der Schwazer Silberstadt Arena mit 0:2 zurück, um in den letzten Minuten zweimal zuzuschlagen und beim 2:2-Unentschieden einen Punkt zu retten. Mit zwei schönen Treffern durch Emre Yildiz (86.) und Luka Dzidziguri (92.) egalisierten die Kufsteiner den Schwazer 2:0-Vorsprung, den Ronald Gercaliu (34./Elfmeter) und Stefan Milenkovic (76.) herausgeschossen hatten. „Es war eine Willensfrage der Mannschaft. Heute haben wir es erzwungen“, resümierte Kufsteins Trainer Martin Hofbauer, der sich bei Torhüter Lukas Tauber bedankte, dass er seine Elf im Spiel hielt. Aufgrund des Chancenplus in der zweiten Halbzeit wäre auch ein Schwazer Sieg in Ordnung gegangen, nun fühlt sich der Punktgewinn aber wie eine Niederlage an.

Voll gefordert, aber nicht belohnt haben sich gestern indes die Wacker-Fohlen gegen Tabellenführer Anif. Bei der 0:1-Heimniederlage am Reichenauer Kunstrasen verabsäumte es die Grumser-Elf einige hochkarätige Chancen in Tore umzumünzen. „Diese Niederlage war unnötig, weil wir auf Augenhöhe waren“, meinte der Amateure-Coach.