nnsbruck — Auch, wenn die Rangers mit drei Legionären auftreten dürfen und man kurzzeitig sogar auf Rang zwei der Austrian Football League stand, der Favorit am Rasen des Tivoli sind klar die Swarco Raiders. Der Meister will nach dem Auftaktsieg auf internationaler Ebene (CEFL) nun in der Liga nachlegen.

„Wir haben ein hartes internationales Spiel in den Beinen und haben nur wenig Zeit zur Erholung, während die Mödlinger zwei Wochen zur Vorbereitung auf das Spiel im Tivoli hatten. Kann spannend werden und wir müssen sicher hart kämpfen", gibt sich Headcoach Shuan Fatah nicht zu euphorisch.

Neuerwerbung und Ex-Wacker-Goalgetter Thomas Pichlmann wird noch nicht für die Raiders kicken. Diesen Part übernimmt noch einmal Wide-Reciever Fabian Abfalter. Der gestrige plötzliche Wintereinbruch dürfte für keine unerwarteten Probleme sorgen. (suki)