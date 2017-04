Nanjing – Österreichs Kletterteam ist beim Boulder-Weltcup in Nanjing über einen achten Platz durch Anna Stöhr als bestes Ergebnis nicht hinausgekommen. Das Gros der rot-weiß-roten Athleten ging jedoch geschwächt an den Start, war zuvor beim Training in Shanghai erkrankt. Der Bewerb selbst fand bei extremer Hitze statt, was die Sache zusätzlich erschwerte.

Am heftigsten erkrankt waren Jakob Schubert (37.) und Katharina Posch (29.). Beste Herren wurden Alfons Dornauer als 20. und Georg Parma als 29. Die Siege gingen an die Britin Shauna Coxsey und den Japaner Keita Watabe. Weiter geht es am kommenden Wochenende in Tokio. (APA)