Beim Innsbrucker Rad-Klassiker auf die Hungerburg setzte sich am Sonntag der Zillertaler Clemens Fankhauser durch. Der Profi vom Tirol Cycling Team gewann vor seinen beiden Teamkollegen Benjamin Brkic und Sebastian Schönberger. Fankhauser, der vor zwei Wochen Etappe eins der Tour of the Alps auf die Hunberburg verpasst hatte, konnte sich etwa 300 Meter vor dem Ziel von seinen Gegnern absetzen. „Ein toller Erfolg für mich. Am Ende hatte ich den längeren Atem“, meinte der Familienvater. (tt.com)