Kematen – „Würde ich so viel Gewicht verlieren, wie mich die Mannschaft Nerven kostet, wäre ich ein Modellathlet.“ Zuerst sah Kematen-Obmann Arno Bucher seine Truppe beim 4:3-Thriller gegen Ebbs siegen, dann schlüpfte er bei der folgenden U11-Partie in die Rolle des Platzsprechers.

Als Vereinsobmann hat man halt so einiges zu tun. Und Bucher steht ja nicht nur für den SV Kematen, der „Hansdampf in allen Gassen“ fungiert auch als Obmann der UPC Tirol Liga. Und als solcher war es ihm ein Anliegen, klare Worte zu finden: „Die Tiroler Liga ist für jeden Verein finanzierbar und attraktiv.“ Das hatte Landesliga-West-Tabellenführer Schönwies

Mils mit seinem Aufstiegsverzicht indirekt in Zweifel gezogen. Die Oberländer sehen sich „finanziell und sportlich“ nicht in der Lage, in Tirols höchste Amateurliga aufzusteigen.

„Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen“, beginnt Bucher. „Wir spielen nicht in einer Liga, in der wir mit dem Flieger anreisen müssen.“ Wenn man sich die Liga aussuchen könne, „je nachdem wie viele Gegner aus der Umgebung kommen, müssen wir aufhören, um Meistertitel zu spielen“. Außerdem gebe es auch in der Tiroler Liga mit Telfs, Imst oder Silz/Mötz attraktive Teams aus der Region.

Dass Schönwies/Mils auch wegen des Absprungs seines Hauptsponsors verzichtet, weiß Bucher. „Das ist natürlich nicht einfach. Aber mehr als absteigen kann man nicht. Was soll denn passieren?“ (t.w.)