Innsbruck – Die Tiroler Wasserballerinnen bleiben eine Klasse für sich: In der vorletzten Bundesliga-Runde am Wochenende in Graz feierten die WBC-Tirol-Damen drei Siege – 16:7 gegen den ASV Wien, 21:13 gegen Graz und 20:10 gegen Bregenz. Damit stehen die Innsbruckerinnen vorzeitig als neue und alte Staatsmeisterinnen fest.

Nicht nur das: Die WBC-Truppe ist seit 2015, exakt ausgedrückt seit 24 Spielen, ungeschlagen. Zuletzt drängten sich auch die neue Torfrau Noemi Mocker sowie Viktoria Bramböck und Nachwuchshoffnung Lara Eniste in den Vordergrund. In der abschließenden Runde, am 27. und 28. Mai in Innsbruck, will man um nichts nachstehen. „Logisch, dass wir unsere weiße Weste behalten wollen“, versichert Führungsspielerin Christina Patterer. (sab)