Langkawi – Die Destinationen erinnern an Urlaub, für die Tirolerin Carina Wasle blieb aber keine Zeit, um auf Réunion, den Philippinen und zuletzt in Malaysien zu entspannen. Die 32-Jährige reiste bei der Xterra-Asien-Pazifik-Tour von Erfolg zu Erfolg. Bei den zur WM zählenden drei Stationen der Cross-Triathlon-Serie feierte die Unterländerin drei Siege in Folge und baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung mit insgesamt vier Triumphen heuer weiter aus. „Momentan läuft es für mich perfekt“, freute sich Wasle nach überstandener Tragepassage mit dem Rad und dem herausfordernden Lauf durch den Dschungel Malaysiens. Nach einem Trainingscamp daheim geht es in drei Wochen in Portugal weiter. (sab)