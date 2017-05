Vom ersten Auftritt in der Staatsliga vor heimischem Publikum hatten sich die Stocksportler des EV Angerberg am Samstag mehr erhofft. Gegen die Gäste aus Natternbach (OÖ) setzte es in der dritten Vorrunde eine 2:8-Niederlage. „Wir haben uns mehr erhofft, vor allem nach unserem Sieg bei Voitsberg, das stärker eingeschätzt war. Aber die Liga ist offen — jeder kann jeden schlagen", erklärte Angerberg-Obmann Anton Bramböck. Zuletzt hatte sein Team die hoch gehandelten Steirer überraschend mit 6:4 geschlagen.

Grund für die Niederlage gegen Natternbach waren aber vor allem die ersten beiden Spiele (8:12, 11:13), wie Bramböck ergänzte: „Da haben wir sicher einiges liegen gelassen." Nach nunmehr einem Sieg aus drei Spielen droht den Unterländern der Kampf gegen den Abstieg — bereits am kommenden Samstag bietet sich aber im Heimspiel gegen Voitsberg die nächste Chance für eine starke Leistung.

In der Bundesliga, der zweithöchsten Klasse, feierte der EV Breitenbach am Samstag einen 6:4-Erfolg beim UEV Haigermoos (OÖ). Eine Niederlage setzte es indes für den ESV Wörgl, der Graz zuhause mit 3:7 unterlag. Es war die erste Niederlage in der laufenden Saison. Die zweite Mannschaft aus Angerberg war spielfrei. (rost)