Schwoich – Ende 2015 war in Schwoich die Entscheidung für den Neubau gefallen, am 12. Februar 2016 war der Spatenstich, am Wochenende konnte das neue Fußballplatzgebäude seiner Bestimmung übergeben werden. Bürgermeister Josef Dillersberger nutzte die Gelegenheit, um allen Beteiligten zu danken, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, und TFV-Präsident Josef Geisler und Reinhard Eberl als Leiter der Landessportabteilung gratulierten den Schwoichern zu dieser Initiative für den Breitensport Fußball (der FC Riederbau Schwoich beschäftigt derzeit rund 180 Aktive in acht Mannschaften). Tenor: „Optisch und funktionell ein rundum gelungenes Werk. Hier ist ein echtes Vorzeigeprojekt entstanden.“

In dem Neubau sind Umkleideräume mit Duschen, Technik- und Nebenräume entstanden, im Obergeschoß ein Bereich für die Verpflegung und viel Platz für die Zuschauer. Diese freuen sich nun auch über eine Tribüne mit 200 Sitzplätzen. Im Zuge der Bauarbeiten wurden am Fußballplatz auch eine neue Flutlichtanlage und ein Bewässerungssystem installiert. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund eine Million Euro, wobei erhebliche Fördermittel vom Land Tirol kommen. Das Team des FC Schwoich rund um Obmann Franz Kaindl hat sich stark mit Eigenleistungen eingebracht, um die Kosten zu senken.

Das Eröffnungsspiel bestritt das Promi-Team „Bellnet“ von Organisator Hermann Bellmann. Stefan Marasek, Matthias Hattenberger, Michael Baur, Roli Kirchler, Ski-Ass Romed Baumann und andere traten gegen eine starke baye­rische Auswahl an und siegten letztlich standesgemäß mit 6:4. Und die Kampfmannschaft des FC Schwoich setzte mit einem 2:0-Sieg über Rinn/Tulfes noch einen gelungenen Schlusspunkt unter das große Eröffnungsfest. (hn)