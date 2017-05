Innsbruck - Zusammengekniffene Augen, die Nervosität stand Thomas Pichlmann am Samstag beim Debüt für die Swarco Raiders ins Gesicht geschrieben. „Am Anfang war ich nervös“, gestand der 36-Jährige, bis vor wenigen Tagen noch Wacker-Torjäger. Doch nach dem ersten Kick (und Punkt) war wieder alles beim Alten, da erlöste den Wiener der Extrapunkt:

„Der ganze Druck ist von mir abgefallen.“ Am Ende stand es 35:0 (7:0

0:0/21:0/7:0) für seine Swarco Raiders, Pichlmann traf bei allen fünf Versuchen nach Touchdown. Stolz war er sichtlich: „Ich darf mit den besten Footballern in Europa spielen.“ Und die Ziele gehen ihm trotz der Kurzeinsätze nicht aus: „Ich würde gerne einmal ein Field Goal versuchen.“

Die neue Sportwelt, auf die sich „Pichi“ so freute, wird künftig ein wenig von der alten begleitet. Denn ganz ohne Fußball geht es halt doch nicht. „Ich bin mir mit Schwaz mündlich einig“, kündigt der 1,88 m große Stürmer sein Westliga-Debüt an. Ein Doppelpack also …

Die Swarco Raiders wiederum zeigen sich nach dem zweiten Sieg in der Central European Football League gegen die Triangle Razorbacks vor 3500 Zuschauern erleichtert, Spaziergang sei das Spiel nämlich zu Beginn keiner gewesen. „Zum Glück haben wir in der zweiten Hälfte die Kurve bekommen. Im dritten Quarter klappte einfach alles und dann kam auch Ruhe ins Team“, befand Headcoach Shuan Fatah im Anschluss. Sebastian Fandert, Trainer der Dänen, analysierte: „Unser Fokus lag auf Sandr­o Platzgummer, wir wollten ihn stoppen.“ Das gelang nicht – doch der Gäste-Coach sah es nüchtern: „Wenn wir in Dänemark­ genauso auftreten wie am Tivoli, werden wir uns den achten Meistertitel holen.“ (floh)