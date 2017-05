Schwaz – Vor 14 Jahren erhielten die Schwazer Sportler als Erste im Bezirk einen Kunst­rasen auf ihrem Sportplatz in der Silberstadt-Arena. Aufgrund der starken Beanspruchung musste nun ein neuer Kunstrasen über dem alten verlegt werden. Das satte Grün kostet die Stadt 350.000 Euro. Am Montag wurde der erneuerte Platz in Betrieb genommen. „Jetzt haben wir wieder viel Grün in Schwaz, aber es ist auch Schwarz dabei“, meinte VP-BM Hans Lintner zweideutig auf das schwarze Granulat unter dem Kunstrasen und die politischen Farben bezogen. Hauptsächliche Nutzer sind der SC Eglo Schwaz, die American Footballer „Schwaz Hammers“ und die Schüler des Paulinum. (m.sch)