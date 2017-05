Wie ist die Lage der Handball-Nation vor der „Best of three“-Halbfinalserie?

Thomas Lintner: Alle Mann sind an Bord und voller Tatendrang. Wir haben uns nach dem Viertelfinal-Aufstieg ein paar Tage gefreut, sind dann zur Sachlichkeit zurückgekehrt und haben uns akribisch vorbereitet.

Wenn alle Mann an Bord sind, trifft einen der drei Feldspiel-Legionäre (Hleb Harbuz, Matias Helt Jepsen, Anton Prakapenia) das harte Los der Tribüne?

Lintner: Das wird erst am Mittwoch entschieden und war jetzt schon wochenlang so. Wir haben diese Kaderkonstellation bewusst gewählt, um die Dynamik in den eigenen Reihen hoch zu halten.

Mit dem Halbfinal-Einzug wurde das Saisonziel ja schon (mehr als) erreicht.

Lintner: Ja, aber wir schauen jetzt nicht nur, was geht, sondern haben natürlich das klare Ziel vor Augen, ins Finale zu kommen. Wir haben seit Weihnachten kein Spiel mehr verloren, sind seit einem Jahr daheim ungeschlagen.

Und trotz dieser stolzen Serien hält man den Ball betont flach?

Lintner: Wir sind schon stolz und haben viel Selbstvertrauen. Wir haben lange dafür gearbeitet, dass wir ein Team haben, das in Sachen unserer Vorstellungen den richtigen Charakter und Zugang hat. Wir haben uns bei Handball Tirol ein relativ junges Produkt hart erarbeitet. Wir haben eine gute Hierarchie in der Mannschaft und auch Typen, die Ausrufezeichen setzen können.

Werden Erinnerungen an die guten alten Zeiten wach – 2011 gewann ULZ Schwaz den ÖHB-Cup, 2012 wurde HIT, also Handball Innsbruck Tirol, Vizemeister?

Lintner: Natürlich denkt man daran. Das waren sehr positive Phasen, die wir vor einigen Jahren nicht ganz so erfolgreich verwerten konnten. Ein Grund, warum die Zusammenlegung unter Handball Tirol zustande gekommen ist, lag eben darin, dass damals keine nachhaltige Entwicklung stattgefunden hat. Jetzt haben wir gelernt, sind sozusagen am Sprung. Auch in Innsbruck, wo wir mit Herbert Lastowitza als neuem Trainer in der Bundesliga Gas geben wollen. Losgelöst vom Halbfinal-Ergebnis sind wir mit Handball Tirol auf einem vielversprechenden Weg.

Die Handball-Familie mutet immer so bescheiden an. Wo sehen Sie Handball Tirol in der Nahrungskette des heimischen Mannschaftssports?

Lintner: Realistischerweise ist es für uns gut, wenn wir mit dem FC Wacker, der WSG Wattens (beide Fußball), dem HC Innsbruck (Eishockey) und dem Hypo Tirol Volleyballteam genannt werden. Wir wollen uns in dieser Reihe etablieren und Ausrufezeichen setzen. Grundsätzlich wollen wir nicht werten. Fußball ist Fußball, das Eishockey-Team war diese Saison stark und Kronthaler (Manager Hypo, Anm.) ist einer der mit Abstand Besten.

Für das Halbfinal-Rückspiel am Samstag würde man sich in Schwaz eine größere Halle wünschen.

Lintner: Wir haben viel darüber gesprochen, was wir machen. Die Halle wird aus allen Nähten platzen, wir stellen davor eine Videoleinwand auf. Mittelfristig ist es das Ziel, die Halle zu adaptieren, und wir dürfen unsere Vorstellungen dazu einbringen.

Wie gerne würden Sie im HLA-Halbfinale als Trainer selbst an der Outlinie stehen?

Lintner: Natürlich hat das seinen Reiz, aber es ist weder bei mir noch Stefan (Öhler, Ex-HIT-Coach, Anm.) aufgrund der familiären Situation mit kleinen Kindern machbar. Wir wollten einen Mann, der sich Tag und Nacht mit Handball beschäftigt. Einen Außenstehenden, der nicht aus unserem System kommt. Wir haben schon oft betont, dass Raul Alonso ein Glücksgriff war. Und so alt sind Stefan und ich noch nicht – vielleicht ergibt sich ja noch einmal etwas (lacht).

Das Gespräch führte Alex Gruber