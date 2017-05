Hall, Wörgl — „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Leistung meiner Jungs", sagte Hall-Coach Akif Güclü unmittelbar nachdem seine Mannschaft im Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen hatte. „Man darf ja nicht vergessen, dass Kitzbühel Tabellenführer in der Tiroler Liga ist." Aus dem Spiel heraus passierte am Dienstag im TFV-Cup-Halbfinale in der ersten Hälfte wenig — man neutralisierte sich gegenseitig und beide Mannschaft waren mehr auf Sicherheit bedacht. Erst in Durchgang zwei änderte sich das: „Aufgrund der zweiten Halbzeit und dem Lattenschuss war der Aufstieg verdient", resümierte Kitzbühel-Trainer Alexander Markl. Ein Extralob gab es noch für Goalie David Stöckl, der nicht nur beim Elfmeterschießen glänzte. Markl: „Und man darf nicht vergessen, dass wir innerhalb von 44 Stunden zweimal spielen mussten. Ausfälle hatten wir auch zu beklagen."

Ein hartes Stück Arbeit war auch das zweite Halbfinal-Duell in Wörgl. Da entschied ein einziger Treffer die Partie zwischen Wörgl und Silz/Mötz. Peter Kostenzer stand in der ersten Hälfte (41.) goldrichtig und ließ den Gastgeber jubeln. Die Truppe von Silz/Mötz-Coach Matic zeigte eine beherzte Leistung und hatte sowohl in Hälfte eins als auch zwei gute Ausgleichsmöglichkeiten. Am Aufstieg des Favoriten änderte das aber nichts mehr. (suki)