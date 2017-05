Von Daniel Suckert

Innsbruck – Herzrasen, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit – alles Symptome einer Panikattacke. Etwas, das viele Menschen schon einmal erlebt haben. Bewusst oder auch unbewusst, Lukas Neurauter überkamen diese Symptome ausgerechnet, während er auf seiner Motocross-Maschine beim Training für den WM-Lauf in Lettland saß. Der Tiroler zog unmittelbar die Konsequenzen und verzichtete auf einen Start. Am kommenden Wochenende soll das aber wieder anders sein.

„Ich fühlte mich wie auf einem anderen Planeten“, erinnerte sich der KTM-Pilot nach seiner Heimreise zum ungewohnten Zustand. Die Ursache für die plötzliche Angstattacke war dem Ötztaler recht schnell bewusst: „Mein Unfall vor zwei Wochen unter ähnlichen Bedingungen in den Niederlanden hat offenbar mehr Spuren hinterlassen, als mir lieb war.“

Die ähnlichen Umstände auf dem sandigen Boden verbreiteten von Beginn an ein Unwohlsein, „ich war einfach nicht in der Lage, ans Limit zu gehen“, beschrieb der Tiroler Motorsportler weiter.

Die Konsequenz war schnell gezogen: „Wenn man bei einem WM-Lauf nicht ans Limit gehen kann, die Gedanken woanders sind und du unsicher bist, dann musst du absteigen. Sonst wird es gefährlich.“ Gesagt, getan.

Ein mutiger Schritt, der vor allem in der PS-Szene, wo Themen wie Angst oft automatisch mit Schwäche gleichgestellt werden, eine absolute Ausnahme darstellt. Neurauter ist das egal, seine engsten Vertrauten wissen, was los war, mögliche Unkenrufe tangieren das Motocross-Talent nicht. Neurauter: „Am Ende geht es einzig und allein um meine Gesundheit. Das ist alles, was zählt.“

Nach der Rückkehr in die Heimat wollte sich der Motocross-Fahrer möglichst bald wieder dem Alltag widmen. Sprich’: Training, Training und noch einmal Training. Neurauter: „Ich will so bald wie möglich wieder aufs Bike.“ Eine Pause gönnt sich das Talent nicht.

Ähnliches erlebte Formel-1 -Star Niki Lauda nach seinem schrecklichen Feuerunfall am Nürburgring im Jahre 1976. Bei seinem Comeback in Monza fuhr der dreifache Champion dann nur im zweiten Gang über die italienische Strecke im Königlichen Park. „Als ich den zweiten Gang einlegte, kriegte ich eine Panikattacke. Wie wenn dir einer eine auf den Schädel haut. Ich konnte nicht mal in den dritten Gang schalten. Es ging einfach nicht. Ich bin sofort zurück in die Box. Ich war fertig. Als unser Ingenieur Forghieri kam, habe ich ihm gesagt: Ich kann einfach nicht fahren.“

Der Wiener wusste, er musste so schnell wie möglich wieder zurück ins Auto steigen – Konfrontationstherapie statt Pause, so lautete die Devise. Lauda: „Es war klar: Da muss ein anderes Programm im Kopf her. Ich fahre wieder, aber so, als ob das gar kein Grand Prix wäre, ganz ohne Rundenzeiten.“ Das half.

Ähnliches gilt nun bei Neurauter. Der möchte am kommenden Wochenende beim ADAC-Lauf in Mölln wieder ans Limit gehen. „Die WM ist einfach der falsche Ort, um den Weg zurück ans Limit zu finden“, erklärte Neurauter und fügte hinzu: „Da tue ich mir – bei allem Respekt – bei einem ADAC-Lauf sicher etwas leichter.“