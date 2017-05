Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Schauen Sie morgen um 10.30 Uhr meine Pressekonferenz an. Dann werden Sie alles verstehen“, sagte ÖVV-Präsident Peter Kleinmann gestern im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Geht es nach der Gerüchteküche, dann deutet alles auf einen Abschied des bald 70-jährigen Langzeit-Präsidenten hin.

Zwei triftige Gründe für einen möglichen Rückzug gäbe es, die sofort ins Auge stechen: Da ist einerseits der Misstrauensantrag gegen die Vorstandsmitglieder des Verbands (ÖVV), andererseits wird auch der Streit mit dem österreichischen Volleyballmeister Hypo Tirol das Seine dazu beitragen.

Die Tiroler rund um Hypo-Manager Hannes Kronthaler haben ja die erste Mannschaft aus der österreichischen Liga zurückgezogen. Manager Kronthaler will mit einer Spielgemeinschaft mit Unterhaching in der deutschen Liga einsteigen. Deswegen war der Tiroler am vergangenen Freitag in Berlin, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Laut Kronthaler soll das Treffen mit den Vereinen „sehr positiv“ verlaufen sein.

Zurück zur Generalversammlung – die ist für heute Nachmittag angesetzt. Beantragt wurde die Sitzung von Niederösterreichs Verband (Präsident Thomas Mayer). Für das Misstrauensvotum werden fünf von neun Stimmen der Landesverbände benötigt. Kleinmann: „Tirol wird gegen mich stimmen, weil sie mich weghaben wollen, damit Kronthaler nach Deutschland gehen kann.“ Denn für einen endgültigen Hypo-Abgang würde man ein „Ja“ des ÖVV-Präsidenten benötigen. Der Grund? Die deutschen Vereine würden ihre Meisterschaft auf österreichischem Boden austragen. Manager Kronthaler wollte die Äußerungen von Präsident Kleinmann nicht kommentieren.

Bedient man sich ein weiteres Mal der Gerüchteküche, so sollen sich anscheinend die nötigen fünf Stimmen gegen die ÖVV-Spitze gefunden haben – und damit Kleinmann den Stecker ziehen.

„Ich war über den Antrag im Jahr der Beach-Volleyball-WM und Weltliga in Österreich ziemlich erstaunt“, erklärte Kleinmann und bestätigte, dass dies alles nicht spurlos an ihm vorübergehe. „Das alles kostet mich sehr viel Energie und Nerven.“