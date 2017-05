Graz – Zum Auftakt de AFL-Auswärtstour gastierten die Swarco Raiders gestern in Graz. Dabei hatten die Tiroler gegen die Giants mit 31:14 das bessere Ende klar für sich, mussten sich dafür aber auch gehörig anstrengen.

Nach dem ersten Viertel waren die in dieser Saison bislang ungeschlagenen Raiders sogar zurückgelegen, ehe sich die Tiroler zurückkämpften und am Ende doch noch einen klaren Sieg feiern konnten. Headcoach Shuan Fatah freute sich über den Lernprozess seiner jungen Garde: „Es war der erwartet schwere Gang, aber es ist wichtig, dass man solche Spiele am Ende dann auch gewinnt.“

Am nächsten Samstag gastieren die Raiders bei den Vienna Vikings auf der Hohen Warte. (a.m.)