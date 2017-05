Monza – Lotus-Pilot Rene Binder hat am Samstag in Monza seinen ersten Sieg in der Formel V8 World Series gefeiert. Der 25-jährige Tiroler setzte sich im Auftaktrennen der dritten Saisonstation vor dem Israeli Roy Nissany (RP Motorsport) und dem Russen Matewos Isaakjan (SMP Racing) durch und liegt nach fünf Rennen hinter dem mexikanischen Formel-1-Testpiloten Alfonso Celis auf Platz zwei der Gesamtwertung.

Zwar überquerte Nissany vor Binder die Ziellinie, wurde aber mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, weil er eine unerlaubte Abkürzung genommen hatte. „Hier zu gewinnen fühlt sich fantastisch an“, sagte Binder, der im Freitag-Qualifying noch einen Crash in der Ausfahrt der Parabolica fabriziert hatte. „Danke an mein Team, das mein Auto wieder zusammengebaut hat.“

Binder, der 2016 in der V8-Serie fünfmal aufs Podest gefahren war, hat derzeit auch im teaminternen Duell mit Pietro Fittipaldi die Nase vorne. Er verdrängte den 20-jährigen Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi in der Gesamtwertung von Rang zwei. Am Sonntag steht in Monza das zweite Rennen an, am 27. und 28. Mai gastiert die Formel V8 in Jerez. (APA)