Von Alex Gruber

Schwaz — Am Ende regierte zumindest am Feld in der Sporthalle Ost, die ihrem Namen Osthölle vor ausverkauftem Haus mehr als gerecht wurde, nur noch die gähnende Leere. Da kontrollierte Handball Tirol im zweiten Halbfinale über ganz weite Strecken Spiel und Gegner, um kein einziges Mal (!) im Rückstand zu liegen, ehe ein Siebenmeter nach genau 60 Minuten den Genickbruch bedeutete.

Es war schwer in Worte zu fassen. Ganz, ganz schwer. Denn zweieinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff stand im Adrenalinbunker die ganze Halle noch kopf. Dann vergab Matias Helt Jepsen beim Stande von 24:23 den insgesamt fünften Siebenmeter der Schwazer, ehe Flügel Josef Steiger in der Schlussminute bei 24:24 den Matchball vergab und an Fivers-Teufelskerl Kristian Pilipovic scheiterte. Die verbleibenden zehn Sekunden reichten dem Titelverteidiger zum Sieg.

Dabei hatten die Tiroler nach der Hinspielniederlage im ersten Durchgang den Takt vorgegeben, ehe der Motor in Halbzeit zwei etwas ins Stottern kam. „Vielleicht hatten wir Angst vor der großen Aufgabe", blickte Trainer Raúl Alonso ins Leere, und weiter: „Wir waren zweimal ganz knapp dran, müssen diese bittere Erfahrung machen. Aber wir kommen wieder." Keine Frage, könnte man fortfahren.

Ein denkbar bitteres Spiel der vergebenen Möglichkeiten — Sportkoordinator Thomas Lintner: „Das Match haben wir selber verloren" — zeigte einmal mehr auf, was bei Handball Tirol mit vielen Eigengewächsen (Steiger, Kandolf, Wanitschek, Lochner, Huber, ...) gewachsen ist. Man(n) hat die Fivers bis aufs Blut gereizt. Nur den letzten Tropfen konnte man ihnen noch nicht „abzapfen".

So kam das gestrige Spiel dem Saisonende gleich. „Wir feiern trotzdem", stellte Hallensprecher Walter Lanschützer klar, während Lintner 20 Minuten nach dem Spiel noch benommen übers Parkett marschierte. Im Wissen, dass bei „20 Szenen" viele Kleinigkeiten fehlten. Wer dennoch mit tosendem Beifall verabschiedet wird, hat seinen Wert untermauert.