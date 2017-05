Von Alois Moser

Innsbruck — Am Freitag hatte Telfs vorgelegt, gestern versäumte es Kitzbühel, nachzuziehen: Nun trennt nur noch das bessere Kitzbüheler Torverhältnis die beiden punktgleichen Teams an der Spitze der UPC Tirol Liga.

„Sensationell", war Zirls Trainer Christoph Aschenwald ganz aus dem Häuschen: „Heute haben wir uns das Glück erarbeitet und nicht unverdient gewonnen, wie ich finde." Eine tolle Einzelaktion von Michael „Rauti" Rauth habe das Spiel entschieden: „Das war wirklich klasse."

Gegenüber Alex Markl macht nicht zuletzt die Pleite in Zirl an den personellen Ausfällen fest: „Die konnten wir nicht ersetzen. Die Spieler bemühen sich, aber für den Titelkampf reicht es einfach nicht." Apropos Titelkampf: Gegen Telfs will Zirl nächste Woche wieder zuschlagen. Aschenwald schmunzelnd: „Wir wollen das Zünglein an der Waage sein."

Roland Ortner, unter der Woche auf die Völser Bank gewechselt, war beim Einstand gegen Kematen kein Glück beschieden — das 0:0 hilft im Tabellenkeller kaum.

Heute steht noch das Innsbrucker Stadtderby zwischen der Reichenau und der Union an (10.30).