Telfs – Groß aufkochen wollt­e der SV Telfs – mittlerweile als Tabellenzweiter der UPC Tirol Liga ja punktegleich mit Tabellenführer Kitzbühel – die Supp­e nicht, dass Erfolgscoach Werner Rott womöglich wieder den „Abflug“ macht. Obmann Michael Kerschbaum hielt den Ball in der Trainerfrage in den letzten Wochen flach, um am Montag frohlockend zu verkünden: „Werner bleibt. Und das ist die mit Abstand beste Lösung für die Mannschaft und den Klub.“

19 Spiele (das erste davon coachte interimistisch im Herbst noch Kerschbaum) sind die Oberländer schon ungeschlagen, sogar der sensationelle Aufstieg in die Westliga ist sechs Runden vor Schluss möglich. Rott soll neben dem Umgang mit den Spielern auch jenen mit dem Laptop beherrschen. „Er ist kein klassischer Laptop-Trainer, aber bedient sich der visuellen Hilfsmittel, die den Spielern helfen“, erklärt Kerschbaum, der selbst bei einem etwaigen Aufstieg nicht groß umbauen will: „Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, was mit dem Nachwuchs möglich ist. Sollten wir tatsächlich aufsteigen, werden wir nach zwei bis drei Verstärkungen Ausschau halten.“

Rott war wegen Job und Hausbau (Ausbau für den Sohn) bezüglich seiner Zukunft hin-und hergerissen, die Serie und die Verbindung zur Mannschaft lieferten aber den stärkeren Draht. Und jetzt bleibt der Werner „beinhart“ in Telfs. Die Trainerpause wird weiter nach hinten verlegt.

Wie berichtet, heißt der neue Zirl-Trainer fix Jürgen Zimmermann. (lex)