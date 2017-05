Kitzbühel – Kitzbühels Trainer Alex Markl hatte gestern gleich mehrfachen Grund zur Freude: Ein klares 3:0 gegen Fügen, eine „spielerisch stark verbesserte Leistung“ und mit Bojan Margic und Sascha Wörgetter die Rückkehr zweier schmerzlich Vermisster: „Man hat gesehen, dass gewisse Spieler einfach einen Unterschied machen.“ Gegen die Fügener habe man am Ende verdient gewonnen, auch ein Verdienst des belebten Offensivspiels: „Heute haben wir endlich wieder einmal viele Chancen kreiert.“ Mit dem „Dreier“ gegen Fügen legte Kitzbühel auch im Titelkampf für Telfs vor, das am Sonntag im Derby Zirl empfängt.

Völs und die Reichen­au lieferten sich indes einen Schlagabtausch: Am Ende setzte sich aber der Favorit trotz Völser Blitzführung (Lanziner traf in der ersten Minute) mit 4:3 durch. „Wir wären fast noch für unsere Nachlässigkeit bestraft worden“, kommentierte Gernot Glänzer, Trainer der Reichenauer: „Obwohl wir meiner Meinung nach zu Recht gewonnen haben.“ Goalie Matthias Hörtnagl war als Elferschütze zum 2:1 erfolgreich. „Er hat gemeint, er habe das geübt“, schmunzelte Glänzer. (a.m.)