Was für eine Überraschung! Nicht Favorit IEV MED-EL, sondern Außenseiter Wörgl gewann das Schlagerspiel der 1. Tennis-Bundesliga der Damen. Das Team um die Tiroler Meisterin Ema Vasic stürmte am Samstag mit einem 4:3-Auswärtserfolg die Tiroler Tennis-Hochburg, nahm zudem Revanche für die 0:7-Niederlage vor vier Jahren. Dabei übte sich Wörgls Coach vor dem ersten Service auf der Anlage in der Innsbrucker Reichenau zurückhaltend. War es Taktik?

Stefan Schneck überraschte jedenfalls das IEV-Team mit seiner Aufstellung. Ein wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zum Gesamtsieg war dabei der Dreisatzerfolg der 18-jährigen Ema Vasic im „Generationenduell" gegen Iris Haider-Maurer (29); ein weiterer der Sieg von Alice Balducci im Spitzenspiel gegen Lena-Marie Hofmann. Die Italienerin gestaltete damit ihr Debüt im Wörgler Dress erfolgreich. Und Sabine Klaschka (GER) sorgte für den dritten Wörgler Einzelpunkt.

Dramatisch die Doppel: Nachdem die Mayr-Schwestern Julia und Evelyn gegen Balducci/Vasic für den IEV den Ausgleich zum 3:3 schafften, fixierten Klaschka/Nothnagel im Match-Tiebreak (15:13) den 4:3-Erfolg Wörgls. (r. u.)