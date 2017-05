Neuer Platz und sogar der angekündigte Regen blieb aus — Baseballer-Herz, was willst du mehr? Vielleicht einen Sieg zum Auftakt im neu errichteten „Erich-Silverio-Ballpark" in Ebbs, dürften sich die Spieler der Kufstein Vikings gedacht haben.

Gegen die Hard Bulls kassierte man am Samstag zwei Niederlagen (erstes Spiel 3:7, zweites Spiel 0:12). „In der zweiten Begegnung waren wir chancenlos. Wir haben noch leichte Konditionsprobleme", konstatierte Pitcher Werner Harrasser, der es sich auch mit 39 Jahren nicht nehmen ließ, am Feld auszuhelfen. „Eigentlich habe mich meiner Frau versprochen, dass ich aufhöre."

Aber weil es gerade so schön ist: Am 1. Juli erfolgt die offizielle Platz-Eröffnung. Dann soll auch ein Sieg her. (ben)