Innsbruck - Petrus outete sich am Sonntag als Fan des Laufsports. Pünktlich zum Start des 33. Stadtlaufs öffnete sich über Innsbruck ein Sonnenfenster. Die Athleten konnten so bei perfekten äußeren Bedingungen auf die 5 oder 10 Kilometer lange Strecke in der Altstadt gehen.

Der schnellste der über 2.000 Läufer war in Abwesenheit der Top-Athleten aus Kenia Peter Herzog. Der Athlet vom SC Saalfelden verewigte sich mit einer Zeit von 30:52 Minuten in den Siegerlisten. Jbari Khalid (athletic club 96 Bozen) und Hannes Rungger aus Südtirol komplettierten das Stockerl.

Bei den Damen lief die Südtirolerin Kathrin Hanspeter in 36:48 Minuten vorne weg. Ihre Landsfrau Theresa Moser (LG Hochpustertal) wurde Zweite, Silvia Schwaiger (SK Rückenwind) Dritte.

„Der Innsbrucker Stadtlauf ist ein Höhepunkt für den Breitensport", sagte Stefan Lahartinger, Marketingleiter der Tiroler Sparkassen. Auch Vizebürgermeister Christoph Kaufmann sieht den Volkslauf als Bereicherung für das Sportleben in der Landeshauptstadt. Über 2.000 Läufer aus 30 Nationen sprechen für sich. (TT.com)

