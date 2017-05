Von Thomas Mair

Innsbruck – In der letzten Runde geht beim SVI auch eine Ära zu Ende. Neben dem fixen Abgang von Klub-Urgestein Daniel Heissenberger (wechselt nach Zirl) wird der Oberperfer Manuel Niederkircher nach neun Jahren in aller Freundschaft der Wiesengasse den Rücken kehren.

Die berufliche Zukunft ist für den 31-jährigen Hotelier in Oberperfuss vorgezeichnet, die sportliche muss indes noch nicht enden. „Wenn ich halbwegs fit bin, kann ich jedem Verein weiterhelfen, aber vielleicht tut mir etwas ganz anderes auch gut“, schließt der Abwehrspieler eine Fußballpause ebenso nicht aus. Glänzende Augen bekommt der bekennende Schweinsteiger-Fan – aufgrund der optischen Ähnlichkeit trägt er auch seine Rückennummer 31 – bei der Erinnerung an das Cuphalbfinale gegen Imst vor zwei Jahren: „Damals habe ich im Spiel ein Tor geschossen und den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen versenkt.“ Die 800 Zuschauer in der Wiesengasse versüßten den persönlichen Höhepunkt. Die Krönung mit dem TFV-Cupsieg blieb an der Seite seiner langjährigen Freunde Heissenberger, Mario Fettner und Michael Simic indes im Elfmeterschießen gegen die Reichenau aus.

In einem Monat wird dafür Kematens Stefan Rosam nach über einem Jahrzehnt bei den „Blues“ die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Aufgrund verstärkter beruflicher Verpflichtungen und der Geburt seines zweiten Kindes wäre der Aufwand, den der Unterhaus-Fußball mit sich bringt, zu groß. „Hätte eine Mannschaft elf Stevies, würde sie weit kommen“, schätzt Obmann Arno Bucher seine Nummer sieben. 291 Pflichtspiele (51 Tore) stand Rosam laut eigenen Aufzeichnungen für die Kemater am Rasen. Deshalb wird der gebürtige Innsbrucker (jetzt in Obsteig wohnhaft) für immer ein Kemater (Fußball-)Junge sein.