Der FC Kufstein beendete am Mittwoch die Saison in der Regionalliga West mit einem 1:1-Remis gegen den TSV St. Johann. Nach einem 0:1-Rückstand glich Kapitän Mathias Treichl mit seinem 14. Saisontor für die Festungsstädter aus. „Wir haben es verabsäumt, die spielerische Überlegenheit in ein Ergebnis umzuwandeln", ärgerte sich Kufstein-Coach Martin Hofbauer über zwei verlorene Punkte. Zumal das beste Tiroler Team ein ÖFB-Cup-Ticket lösen könnte. (lex)