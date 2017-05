Von Alex Gruber

Schwaz — Schwaz-Routinier Patrick Kapferer, der bald im Gschnitztal in Nähe zu Ski-Ass Manni Pranger in die Rolle des Häuslbauers schlüpft, sagte am Donnerstag zum Abschied nicht leise Servus. Der Mittelfeldstratege meldete sich im Dress der Knappenstädter ein letztes Mal mit einem Doppelpack lautstark zu Wort. Ein weiterer Treffer von Michael Augustin stellte frühzeitig die Weichen zu einem weiteren Auswärtssieg in einer gelungenen Saison.

„Der letzte Sieg war souverän, cool und mehr als verdient", war Schwaz-Coach Stefan Höller mit dem Saison-Finale denkbar zufrieden. Zumal sein Team eine der besten Defensivreihen der Liga stellte, sich spielerisch kontinuierlich weiterentwickelte („ein Riesenschritt") und einige junge Kräfte herangeführt wurden.

„In der neuen Saison müssen wir nur schauen, dass wir auch in der Offensive den ein oder anderen mehr versenken", weiß Höller, der in Zukunft ja auf die Dienste von Ex-Wacker-Torjäger Thomas Pichlmann bauen kann.

Im Gespräch bei den Schwazern ist auch Kematen-Angreifer Ertugrul Yildirim, der ein oder andere Neue wird kommen. „Wir wollen ja weiter dabeibleiben", sagte Höller, ehe er in den Mannschaftsbus stieg. Eine ähnliche Partyfahrt wie früher als Reichenau-Kicker stellte er aber nicht in Aussicht: „Ein Abschlussgetränk ist erlaubt."

Der Urlaub naht, ein ÖFB-Cup-Ticket — die Wacker Amateure sind ja nicht spielberechtigt — wurde zudem vor Kufstein gelöst. Am 20. Juni legen die Knappenstädter unter Höller wieder los. Der Schwaz-Trainer will sich einstweilen einer interessanten Auslands-Hospitation und seinem Management-Fernstudium widmen.

Kufstein-Coach fordert mehr Effizienz

„Wir müssen mehr Ergebnisse einfahren und effizienter werden", lautet der Auftrag von Kufstein-Coach Martin Hofbauer nach dem finalen 1:1 gegen St. Johann und für die neue Saison. Ob der „Hofi", der in Runde sechs bei den Festungsstädtern übernahm, auch weiterhin auf der Trainerbank sitzt, wird sich in den nächsten Tagen klären. Präsident Hannes Rauch rechnet felsenfest mit einem Ja.

38 Punkte aus den 25 Partien unter Hofbauer können sich absolut sehen lassen, nach schwierigem Saisonstart (nur ein Sieg in den ersten fünf Runden unter Christian Schaider) hat sich der FCK wieder stabilisiert. „Im Frühjahr wurden auch einige Junge eingebaut und obwohl wir Verletzungspech hatten, haben wir uns gut entwickelt", streut Rauch der sportlichen Abteilung Rosen, um in Sachen Verbesserungsbedarf einen Blick in die Marketing-Abteilung und auf die Tribüne zu richten: „Wir müssen wieder mehr Zuschauer anlocken. Das hätte sich die Mannschaft verdient."

Quo vadis, FCK? Das Ziel einstelliger Tabellenplatz wurde vor den letzten Samstagsspielen realisiert, Rauch will in absehbarer Zeit wieder nach Höherem streben: „Für einen Verein wie den FC Kufstein sollte ein Platz unter den ersten drei wieder das Ziel werden." Dafür wird es sicher „punktuelle Verstärkungen" brauchen. Wer Hofbauer kennt, weiß um dessen Netzwerk Bescheid.

In Zeiten aussterbender Führungsspieler setzte Kapitän Mathias Treichl nicht nur wegen seiner 14 Saisontore wieder Zeichen. Der 31-Jährige ist seit 2009 eine ganz starke Westliga-Konstante.