Von Alex Gruber

Mayrhofen — Nach einem 2:2-Remis gegen Verfolger St. Johann steht die SVG Mayr­hofen seit Donnerstag als Meister der Landesliga Ost (so gut wie) fest, wenngleich die Gäste rein rechnerisch in den verbleibenden drei Runden bei drei Kantersiegen und drei gleichzeitigen Niederlagen der Mayrhofner noch vorbeiziehen könnten. Der Konjunktiv hat hier in Wirklichkeit aber Sendepause.

Mayrhofen meldet sich als erster Aufsteiger nach über zehn Jahren wieder in der UPC Tirol Liga zurück. Und das war auch einem Kraftakt im Finish zu verdanken: Nach einem 0:2-Rückstand schlugen die Zillertaler durch Markus Stattmann (80.) und Geburtstagskind Kevin Geisler (90.) zurück.

Von einer Meisterfeier wollte der Sportliche Leiter Dietmar Leo am gestrigen Tag trotz hartnäckigen Nachfragens noch nichts wissen: „Ich lasse mir nichts anhängen. Noch sind wir nicht durch. Wir waren die ganze Saison demütig und bleiben das auch bis zum Schluss. Zu Favoriten haben sich ja andere ernannt."

Die Mischung macht es bei der SVG aus. Rund um den 34-jährigen Torjäger Mario Schiestl (24 Saisontreffer) ziehen laut Coach Reini Hofer alle „großartig" mit. Das erklärte Ziel seien 43 Punkte und ein paar mehr gewesen. Jetzt stehen 56 und Hofers siebenter Titel im Tiroler Fußball-Unterhaus auf dem Konto. Klar, dass der Coach platschnass wurde: „Ich lass' mir schon gratulieren." Aus ganz gutem Grund.